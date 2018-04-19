Пограничники задержали украинца, который находится в розыске В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого с марта 2016 года разыскивала полиция.

Во время осуществления пограничного контроля пассажиров одного из вагона поезда сообщением «Москва-Одесса» пограничники обнаружили гражданина Украины, в отношении которого сработала база данных поручений уполномоченных государственных органов. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий 49-летнего украинца передали работникам Национальной полиции.