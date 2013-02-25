Сумской погранотряд информирует о правилах выезда за границу несовершеннолетних детей

Пересечение гражданами Украины государственной границы осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля, если иное не предусмотрено законом, по одному из следующих документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, проездной документ ребенка, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа.
Следует обратить внимание на то, что в 2015 году Государственная миграционная служба Украины приостановила изготовление проездных документов детей, а также отменила внесение детей в загранпаспорта родителей. Однако, указанные документы действительны до окончания срока их действия, а дальше необходимо будет оформить паспорт гражданина для выезда за границу.
Порядок выезда за границу детей определен постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57 «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины» (с изменениями).
В соответствии с указанными Правилами, выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в ней государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве. Выезжать из Украины в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, можно по нотариально заверенному согласию обоих родителей.
Кроме ряда определений, когда не нужно предоставлять нотариально заверенного согласия второго родителя в начале 2018 года был определен новый пункт, что согласие не требуется при предъявлении справки, выданной органом государственной исполнительной службы о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.
Отдельно прописано выезд из Украины детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, не достигших 16-летнего возраста.
По всем вопросам, касающихся пересечения государственной границы, граждане могут обратиться в управление Сумского пограничного отряда: тел. / факс (0542) 671-370, тел. (0542) 671-382, e-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua или непосредственно в отделы пограничной службы, дислоцирующиеся в контролируемых пограничных районах.
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