В Сумах спасатели тушили пожар в частном секторе Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и предотвратили перекидывание пламени на соседние дома.

10 мая в 13:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Пантелеймона Кулиша в г. Сумы. Звонил хозяин, который увидел дым из-под крыши дома.

На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что огонь полностью охватил кровлю здания, существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный жилой дом того же владельца и еще один соседский дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автомобили пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 150 м от очага горения.

Спасателям удалось локализовать пожар в 14:13 и не допустить дальнейшего распространения огня, а уже в 14:33 ликвидировать. Всего на тушение привлекалось 4 единицы специальной техники и 13 человек личного состава.