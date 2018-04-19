В Сумах спасатели тушили пожар в частном секторе

10 мая в 13:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Пантелеймона Кулиша в г. Сумы. Звонил хозяин, который увидел дым из-под крыши дома.
На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что огонь полностью охватил кровлю здания, существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный жилой дом того же владельца и еще один соседский дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автомобили пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 150 м от очага горения.
Спасателям удалось локализовать пожар в 14:13 и не допустить дальнейшего распространения огня, а уже в 14:33 ликвидировать. Всего на тушение привлекалось 4 единицы специальной техники и 13 человек личного состава.
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