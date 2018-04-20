Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21243

В Шостке официантка кафе присвоила мобильный телефон клиентки

С заявлением о розыске утраченного мобильного телефона обратилась 20-летняя жительница Шостки

Молодая женщина рассказала, что забыла в одном из кафе города свой дорогостоящий гаджет. По словам заявительницы, она на следующий день вернулась за ним в развлекательное заведение, однако обслуживающий персонал отрицал свою причастность к найденной вещи.

"В ходе проверки этого сообщения полицейские установили, что телефон нашла и оставила себе 19-летняя официантка заведения", — рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. — И хотя последняя сначала отрицала свою причастность к найденной вещи, полицейские нашли доказательства и открыли в отношении нее уголовное производство.

Позже девушка призналась, что забытый клиенткой гаджет она оставила себе, а потом и сама его потеряла.

Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Право Кража Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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