Не прошло и года: новые евроостановки уже начали ржаветь

«Не прошло и года, а новые евроостановки уже ржавеют...
Я уже и не говорю, что до сих пор на ВСЕХ остановках не хватает одной закрытой стороны, что остановка не защищает от наезда машины, что плитка с первого дня на некоторых - на вид не нова...», - написал Сумчанин, добавив фото.
Об этом сообщил в Фейсбуке Сумчанин Владимир Дворниченко....
Сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в мэрии снова подняли вопрос размещения биотуалетов на конечных остановках общественного транспорта....
Киоски КП «Электроавтотранс», установленные еще осенью на Покровской площади возле «МакДональдса», до сих пор не работают....
Больше двух суток ушло у коммунальных служб города на уборку снежно-ледяного вала на остановке общественного транспорта возле «Укртелекома» после размещения...
Сегодня, 12 марта, во время аппаратного совещания в мэрии обсуждался вопрос очистки остановок общественного транспорта от снега и льда....