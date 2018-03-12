Не прошло и года: новые евроостановки уже начали ржаветь Об этом сигнализирует в Фейсбуке Сумчанин Алексей Клочков.

«Не прошло и года, а новые евроостановки уже ржавеют...

Я уже и не говорю, что до сих пор на ВСЕХ остановках не хватает одной закрытой стороны, что остановка не защищает от наезда машины, что плитка с первого дня на некоторых - на вид не нова...», - написал Сумчанин, добавив фото.