В Ахтырке создали новый мурал по мотивам ван Гога На стене Ахтырского краеведческого музея нарисовали мурал по мотивам картины «Лунная ночь» нидерландского художника Винсента ван Гога.

Фотографии стенописи опубликовал на своей странице в соцсети автор Игорь Шевченко, пишет Спецкор.

Художник рассказал, что на создание уличной картины потратил около двух недель и 5 литров краски. Финансировал проект Ахтырский городской совет. К мотивам нидерландского художника Игорь добавил еще и узнаваемые здания города.

«Здания выбирали вместе с директором музея. Сначала мы отобрали где-то 10-15 сооружений, а на рисунке остались те, которые наиболее вписывались в рисунок и были наиболее исторически ценные и узнаваемые в городе», - рассказала автор мурала.

Напомним, это не первая роботв Игоря Шевченко. Уличные картины он создает в Сумах и Ахтырке. В своем активе имеет уже несколько десятков муралов.