В Ахтырке создали новый мурал по мотивам ван Гога

Фотографии стенописи опубликовал на своей странице в соцсети автор Игорь Шевченко, пишет Спецкор.
Художник рассказал, что на создание уличной картины потратил около двух недель и 5 литров краски. Финансировал проект Ахтырский городской совет. К мотивам нидерландского художника Игорь добавил еще и узнаваемые здания города.
«Здания выбирали вместе с директором музея. Сначала мы отобрали где-то 10-15 сооружений, а на рисунке остались те, которые наиболее вписывались в рисунок и были наиболее исторически ценные и узнаваемые в городе», - рассказала автор мурала.
Напомним, это не первая роботв Игоря Шевченко. Уличные картины он создает в Сумах и Ахтырке. В своем активе имеет уже несколько десятков муралов.
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