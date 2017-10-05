Предприниматель с Сумщины откроет завод в Польше

Работы по его строительству планируется завершить в этом году, рассказал руководитель отдела сбыта компании Николай Купко, пишет AgroTimes.
По его словам, Kobzarenko Sp. z.o.o также будет заниматься перепродажей сельскохозяйственной техники «Завода Кобзаренко» и будет работать как сервисный центр по запуску и техническому обслуживанию, наладке техники в странах Европы.
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