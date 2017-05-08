Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21193

На Сумщине – «молочные бунты»: вместо 6 гривен за литр принимают по 3,5

В Сумском районе жители села Яструбинское, которые держат коров, взбунтовались из-за приемщиков молока. Вначале года они принимали молоко от людей по 6 гривен за литр, но в мае цена упала до 3,5 гривен.

Селянам такое сотрудничество показалось несправедливым. Активисты заблокировали дорогу молоковозам, когда те приехали за молоком. На сторону сдатчиков молока встал и сельский глава Николай Стрижак, который тоже держит корову. В итоге молоковозы вернулись на завод пустыми, пишет Агропромышленный вестник.

На самом предприятии резкое снижение цен объясняют очень низким качеством молока. В ОГА пообещали поддержать сельчан, но призывают объединяться в кооперативы. Тогда можно будет широко использовать и промышленные холодильники, и доильное оборудование.

Экономика Молоко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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