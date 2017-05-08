На Сумщине – «молочные бунты»: вместо 6 гривен за литр принимают по 3,5 В Сумском районе жители села Яструбинское, которые держат коров, взбунтовались из-за приемщиков молока. Вначале года они принимали молоко от людей по 6 гривен за литр, но в мае цена упала до 3,5 гривен.

Селянам такое сотрудничество показалось несправедливым. Активисты заблокировали дорогу молоковозам, когда те приехали за молоком. На сторону сдатчиков молока встал и сельский глава Николай Стрижак, который тоже держит корову. В итоге молоковозы вернулись на завод пустыми, пишет Агропромышленный вестник.

На самом предприятии резкое снижение цен объясняют очень низким качеством молока. В ОГА пообещали поддержать сельчан, но призывают объединяться в кооперативы. Тогда можно будет широко использовать и промышленные холодильники, и доильное оборудование.