На Сумщине – «молочные бунты»: вместо 6 гривен за литр принимают по 3,5

Селянам такое сотрудничество показалось несправедливым. Активисты заблокировали дорогу молоковозам, когда те приехали за молоком. На сторону сдатчиков молока встал и сельский глава Николай Стрижак, который тоже держит корову. В итоге молоковозы вернулись на завод пустыми, пишет Агропромышленный вестник.
На самом предприятии резкое снижение цен объясняют очень низким качеством молока. В ОГА пообещали поддержать сельчан, но призывают объединяться в кооперативы. Тогда можно будет широко использовать и промышленные холодильники, и доильное оборудование.
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