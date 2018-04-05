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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:081

Сумской водоканал предупреждает об отключении воды

15-16 мая будет прекращена подача воды в дома по ул. Прокофьева, ул. СКД и части ул. Харьковской.

Ограничения водоснабжения обусловлено необходимостью выполнить работы по замене задвижки на одном из основных водоводов города на перекрестке ул. Харьковской и ул. Даргомыжского.

Работы продлятся с 9:00 15 мая до 9:00 16 мая (ориентировочно).

На время выполнения работ без воды останутся дома по ул. Харьковская 2, 2/1, 2А, 4, 4А, 6 / 2,10, 12, 14, 18, 20, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2 , 32, 38, 38В, 40, 40/1, 42, 44, 46, 44/7, 44/3, ул. Прокофьева, ул. СКД, ул. Даргомыжского, ул. Зеленко, ул. Дунайская, ул. Фабричная, ул. 2-я Харьковская и прилегающие к ним улицы. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Коммунальщики рекомендуют дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.

Также сообщают, что на время выполнения работ будет организовано разлив технической воды (запрещено к употреблению и приготовления пищи) по следующим адресам:

1. ул. Прокофьева, 46;

2. ул. Прокофьева, 14 (возле «Европорт»);

3. ул. Харьковская, 28;

4. ул. Харьковская, 22;

5. ул. Харьковская, 18 (возле магазина «Кошик»);

6. возле рынка СКД (с 16:00 до 19:00);

7. ул. СКД, 7 возле школы №6 (с 16:00 до 19:00).

Обращаем внимание, что накануне и в ходе выполнения ремонтных работ информация может уточняться и дополняться.

Общество Отключение воды
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