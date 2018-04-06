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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Двое сумчан совершили разбойное нападение на ломбард

Преступление совершили двое вооруженных сумчан. Одного из них полиция задержала в областном центре, другого - только в Хмельницком.

Утром 30 апреля в полицию обратился приемщик одного из ломбардов Сум и сообщил, что несколько минут назад в помещение заведения зашли двое мужчин, у одного из которых на голове находился чулок, и, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовали деньги. Сориентировавшись в ситуации, продавец сказал, что денег в кассе нет, и нажал кнопку вызова охраны. Увидев это, злоумышленники скрылись.

В тот же день следственным отделом Сумского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, оперативники полиции установили, что разбойное нападение на ломбард совершили двое сумчан возрастом 21 и 33 года, - комментирует и.о. начальника Сумского отдела полиции Андрей Сошка. - Одного из подозреваемых сумские полицейские задержали аж в Хмельницком, где он пытался скрыться от правоохранителей. Другого - в Сумах. У сумчанина во время санкционированного обыска полиция обнаружила и изъяла обрез двуствольного ружья двенадцатого калибра и 28 патронов к нему».

За разбой, соединенный с проникновением в помещение, согласно ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается. Полиция проводит проверку задержанных на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории области и Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ломбард Разбой
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