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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55169

Полиция Сумщины продолжает изымать нелегальное оружие и патроны

Только за минувшие сутки полицейские Липоводолинского, Конотопского, Середина-Будского, Роменского, Тростянецкого районов и Сум изъяли обрез ружья, гранату, девять десятков разнокалиберных патронов и 200 грамм пороха.

Так, в Сумах полицейские обнаружили и изъяли из гаража 57-летнего сумчанина предмет, внешне похожий на обрез охотничьего двуствольного ружья, и 28 патронов к нему.

А полицейские Середина-Будского района изъяли со двора 36-летнего жителя одного из сел района гранату «РГД-33» времен Второй мировой войны. Как пояснил хозяин домовладения, он нашел гранату накануне в лесу и принес домой. С какой целью мужчина хранил у себя во дворе эту взрывоопасную вещь, сейчас устанавливают местные следователи.

Также, в течение суток полицейские изымали из незаконного оборота и патроны. Так, в первом случае, в Ромнах полицейские обнаружили 38-летнего местного жителя, который разгуливал по городу с полиэтиленовым пакетом с 43 патронами к малокалиберному оружию. А во втором случае, уже в Конотопе правоохранители остановили 28-летнего приезжего из района, который держал при себе 18 патронов к различным типам нарезного оружия.

Кроме того, полицейские Липоводолинского отделения полиции изъяли металлическую банку с 200 грамм вещества, внешне похожей на порох.

Все обнаруженные «находки» уже направлены на экспертизу, а по установленным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия ... без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины. В случае определения экспертизой изъятых предметов огнестрельным оружием, их владельцам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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