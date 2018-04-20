Глуховчанин «нагостевал» на уголовку

В Глуховский отдел полиции обратился 55-летний житель города с заявлением о том, что у него похитили швейную машинку «Версаль». Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что в тот день потерпевший пригласил в гости своего 34-летнего знакомого, с которым они вместе пили водку. Поэтому подозрение в краже упало именно на него. Они разыскали мужчину и не ошиблись в своих догадках. Тот признался. Сказал, что вещь украл, когда его приятель уснул. А потом отнес ее в ломбард.
Он даже выкупил машину оттуда, однако уголовной ответственности избежать не удалось. В полиции по заявлению потерпевшего открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража), санкция которой предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа до лишения на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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