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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35187

Глуховчанин «нагостевал» на уголовку

В Глухове 34-летний местный житель похитил из дома приятеля швейную машинку, которую в дальнейшем продал.

В Глуховский отдел полиции обратился 55-летний житель города с заявлением о том, что у него похитили швейную машинку «Версаль». Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что в тот день потерпевший пригласил в гости своего 34-летнего знакомого, с которым они вместе пили водку. Поэтому подозрение в краже упало именно на него. Они разыскали мужчину и не ошиблись в своих догадках. Тот признался. Сказал, что вещь украл, когда его приятель уснул. А потом отнес ее в ломбард.

Он даже выкупил машину оттуда, однако уголовной ответственности избежать не удалось. В полиции по заявлению потерпевшего открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража), санкция которой предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа до лишения на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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