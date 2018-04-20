Полицейские раскрыли пять наркопреступлений Злоумышленниками оказались двое сумчан и двое жителей района, а также уроженец Липоводолинского района, у которых изъяли как наркотические, так и психотропные вещества.

Патрулируя улицы Сум, в поле зрения полиции попал водитель мотоцикла, который передвигался по городу без номерных знаков. Его решили остановить и проверить. Во время поверхностного осмотра в сумке 31-летнего мужчины, который уже имел не одну судимость за плечами, правоохранители нашли шприц, заполненный жидкостью, похожей на наркотическую. Другого 20-летнего сумчанина разоблачили по ул. Горького. У юноши в карманах нашли два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на амфетамин.

Двух любителей марихуаны в возрасте 37 и 44 лет разоблачили и участковые работники Сумского районного отделения. Они при проверке домовладений жителей с. Низы и с. Стецьковка нашли свертки с марихуаной. А в одном из сел Липоводолинского отделения полиции оперативники разоблачили 53-летнего мужчину, у которого дома во время санкционированного обыска обнаружили и изъяли около 20 граммов марихуаны.

Все изъятые вещества работники полиции направили на экспертное исследование. А в отношении всех фигурантов открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.