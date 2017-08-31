У Сумах презентують книгу про Героя України

Захід розпочнеться о 14.00. На зустрічі будуть автор, рідні та побратими Героя.
Ввечері 6 листопада містом пройшла хода на честь Героя україни Сергія Табали, який загинув три року тому у Донецькому аеропорту....
Національно-визвольний рух «Правий сектор» запрошує друзів, побратимів та людей доброї волі взяти участь у смолоскиповому Марші Пам'яті друга «Сєвєра», який...
Накануне Дня защитника Украины в Сумах состоялась презентация книги Петра Нестеренко о сумчанине - молодом «киборге» Сергее Табале «І повернувся...
В Сумах на улице Харьковской установили табличку «Зупинка вул. Героя України С. Табалы (Сєвєра) в честь 18-летнего добровольца Сергея Табалы,...
Напечатан первый тираж книги о Герое Украины, сумчанине, погибшего в войне на Востоке нашей страны - Сергее Табале «І повернувся...