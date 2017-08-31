У Сумах презентують книгу про Героя України У вівторок, 15 травня, в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація книги Петра Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» про загиблого Героя України, кіборга, який захищав Донецький аеропорт від російсько-сепаратистських військ Сергія Табалу («Сєвєра»).

Захід розпочнеться о 14.00. На зустрічі будуть автор, рідні та побратими Героя.