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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11262

У Сумах презентують книгу про Героя України

У вівторок, 15 травня, в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація книги Петра Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» про загиблого Героя України, кіборга, який захищав Донецький аеропорт від російсько-сепаратистських військ Сергія Табалу («Сєвєра»).

Захід розпочнеться о 14.00. На зустрічі будуть автор, рідні та побратими Героя.

Общество Сергей Табала
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15.10.2017 16:54

В Сумах додекоммунизировали остановку на Харьковской

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В Сумах вышла книга о Герое Украины Сергее Табале (видео)

Напечатан первый тираж книги о Герое Украины, сумчанине, погибшего в войне на Востоке нашей страны - Сергее Табале «І повернувся...

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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