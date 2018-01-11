Сумчан запрошують на презентацію книги про Героя України

У вівторок, 15 травня, в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація книги Петра Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» про загиблого Героя України, кіборга, який захищав Донецький аеропорт від російсько-сепаратистських військ Сергія Табалу («Сєвєра»). На зустрічі будуть автор, рідні та побратими Героя.
У вівторок, 15 травня, в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація книги Петра Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» про загиблого Героя...
У четвер, 5 квітня, о 16.00 в актовому залі Сумської обласної наукової бібліотеки відбудеться авторська презентація книги «Війна за свідомість....
У четвер, 5 квітня, о 16.00 в актовому залі Сумської обласної наукової бібліотеки відбудеться авторська презентація книги «Війна за свідомість....
Презентація альманаху, виданого за підтримки Сумської обласної державної адміністрації, пройшла днями у міській центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка у м. Суми...
До 79 річниці створення Сумської області в обласній науковій бібліотеці презентували серію із 14 унікальних науково-документальних книжок з краєзнавства, виданих...