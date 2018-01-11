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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на презентацію книги про Героя України

Презентація відбудеться 15 травня о 14.00 у обласній науковій бібліотеці.

У вівторок, 15 травня, в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація книги Петра Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» про загиблого Героя України, кіборга, який захищав Донецький аеропорт від російсько-сепаратистських військ Сергія Табалу («Сєвєра»). На зустрічі будуть автор, рідні та побратими Героя.

Общество Презентация книги Сергей Табала
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У Сумах презентують книгу про Героя України
11.05.2018 13:11

У Сумах презентують книгу про Героя України

У вівторок, 15 травня, в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація книги Петра Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» про загиблого Героя...

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04.04.2018 08:36

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У четвер, 5 квітня, о 16.00 в актовому залі Сумської обласної наукової бібліотеки відбудеться авторська презентація книги «Війна за свідомість....

Сумчанам розкажуть про російські міфи про Україну
02.04.2018 11:02

Сумчанам розкажуть про російські міфи про Україну

У четвер, 5 квітня, о 16.00 в актовому залі Сумської обласної наукової бібліотеки відбудеться авторська презентація книги «Війна за свідомість....

У Сумах презентували двадцять перше видання альманаху «Слобожанщина»
01.03.2018 12:29

У Сумах презентували двадцять перше видання альманаху «Слобожанщина»

Презентація альманаху, виданого за підтримки Сумської обласної державної адміністрації, пройшла днями у міській центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка у м. Суми...

У Сумах презентували краєзнавчі новинки
11.01.2018 10:54

У Сумах презентували краєзнавчі новинки

До 79 річниці створення Сумської області в обласній науковій бібліотеці презентували серію із 14 унікальних науково-документальних книжок з краєзнавства, виданих...

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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