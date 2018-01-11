Сумчан запрошують на презентацію книги про Героя України Презентація відбудеться 15 травня о 14.00 у обласній науковій бібліотеці.

У вівторок, 15 травня, в обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація книги Петра Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» про загиблого Героя України, кіборга, який захищав Донецький аеропорт від російсько-сепаратистських військ Сергія Табалу («Сєвєра»). На зустрічі будуть автор, рідні та побратими Героя.