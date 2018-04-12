Сумским копам вручили мэрские грамоты Сегодня, 11 мая, накануне второй годовщины создания в Сумах подразделения патрульной полиции мэр Сум Александр Лысенко.

Во время встречи подвели итоги работы сумской полиции за эти два года. За два года сотрудники полиции проработали 167 225 сообщений, из которых 121 500 поступили на линию 102, составили 50 515 административных материалов. Среднее время прибытия на место происшествия составил около пяти минут. В течение двух лет ряды патрульной полиции пополнили 97 новых полицейских.

Александр Лысенко вручил грамоты городского головы командиру № 1 роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области лейтенанту полиции Марине Сидоренко, вр.и.о. командира № 2 роты батальона Управление патрульной полиции в Сумской области старшему лейтенанту полиции Александру Цинце, командиру № 4 роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области Екатерине Калиниченко и старшему инспектору пресс-службы управления патрульной полиции в Сумской области старшему лейтенанту полиции Олегу Сологубу.