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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47704

В Сумах проверили аттракционы в парках

Специалисты Гоструда разъяснили предпринимателям правила безопасности эксплуатации развлекательных аттракционов.

Специалисты Управления Гоструда в Сумской области в ходе семинара напомнили субъектам хозяйствования, которые обеспечивают работу развлекательных аттракционов, требования по охране труда, безопасности эксплуатации аттракционной техники и трудового законодательства.

На ряду с правилами безопасности участники мероприятия ознакомились с порядком оформления трудовых отношений с наемными работниками. Представитель ведомства на отдельных примерах объяснила, каким образом правильно оформить работника на работу во избежание нарушений. Специалист отметила, нельзя привлекать к работе на аттракционной технике лиц моложе 18 лет, также обратила внимание на ответственность работодателей за допуск к работе неоформленных работников.

Семинар организован Управлением по труду Сумского городского совета на территории Сумского городского парка им. Кожедуба.

Общество Аттракционы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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