В Сумах проверили аттракционы в парках Специалисты Гоструда разъяснили предпринимателям правила безопасности эксплуатации развлекательных аттракционов.

Специалисты Управления Гоструда в Сумской области в ходе семинара напомнили субъектам хозяйствования, которые обеспечивают работу развлекательных аттракционов, требования по охране труда, безопасности эксплуатации аттракционной техники и трудового законодательства.

На ряду с правилами безопасности участники мероприятия ознакомились с порядком оформления трудовых отношений с наемными работниками. Представитель ведомства на отдельных примерах объяснила, каким образом правильно оформить работника на работу во избежание нарушений. Специалист отметила, нельзя привлекать к работе на аттракционной технике лиц моложе 18 лет, также обратила внимание на ответственность работодателей за допуск к работе неоформленных работников.

Семинар организован Управлением по труду Сумского городского совета на территории Сумского городского парка им. Кожедуба.