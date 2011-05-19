В Сумах проверили аттракционы в парках

Специалисты Управления Гоструда в Сумской области в ходе семинара напомнили субъектам хозяйствования, которые обеспечивают работу развлекательных аттракционов, требования по охране труда, безопасности эксплуатации аттракционной техники и трудового законодательства.
На ряду с правилами безопасности участники мероприятия ознакомились с порядком оформления трудовых отношений с наемными работниками. Представитель ведомства на отдельных примерах объяснила, каким образом правильно оформить работника на работу во избежание нарушений. Специалист отметила, нельзя привлекать к работе на аттракционной технике лиц моложе 18 лет, также обратила внимание на ответственность работодателей за допуск к работе неоформленных работников.
Семинар организован Управлением по труду Сумского городского совета на территории Сумского городского парка им. Кожедуба.
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