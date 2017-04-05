В Сумах начинается обследование пассажиропотока В субботу, 12 мая, специалисты Харьковского национального автомобильно-дорожного университета начинают обследование пассажиропотока на городских маршрутах.

Обследование будет осуществляться в течение 10 дней. Проводить его будут 10 учетчиков. Работать будут в разное время суток на различных маршрутах частного и коммунального транспорта. О своем передвижении не будут извещать ни заказчика, ни перевозчиков.

«Наша задача - собрать информацию о количестве перевезенных пассажиров и передать ее заказчику, который в дальнейшем будет ее использовать. Методика заключается в определении количества перевезенных пассажиров по каждому отдельному маршруту в разрезе льготных и платных категорий», - сообщил ассистент кафедры транспортных систем и логистики Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Виталий Чижик.

Напомним: поставщика услуг по обследованию пассажиропотока на городских маршрутах определили в результате тендера, проведенного в апреле в системе электронных закупок ProZorro. Стоимость работ составляет 199,8 тыс. гривен.