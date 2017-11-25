Теннисисты разыграли в Сумах весенний кубок

В соревнованиях приняли участие юные теннисисты из Сум, Киева, Днепра, Харькова, Полтавы и Каменец-Подольского.
Среди победителей и призеров были и сумчане. В активе Анны Пархоменко 2 золотые медали - в одиночке и в паре с Алисой Бармашиной (Киев), серебряная медаль у Сергея Бондаренко в паре с Артёмом Тарасенко (Полтава), бронзовые медали у Никиты Петрушенко в одиночном разряде и Амелии Бондаренко в паре с Анной Барсегян в паре.
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