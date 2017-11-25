Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15149

Теннисисты разыграли в Сумах весенний кубок

7-10 мая на кортах Теннисной академии проходил Весенний кубок ТА1 by Babolat U-16 1 категория ФТУ.

В соревнованиях приняли участие юные теннисисты из Сум, Киева, Днепра, Харькова, Полтавы и Каменец-Подольского.

Среди победителей и призеров были и сумчане. В активе Анны Пархоменко 2 золотые медали - в одиночке и в паре с Алисой Бармашиной (Киев), серебряная медаль у Сергея Бондаренко в паре с Артёмом Тарасенко (Полтава), бронзовые медали у Никиты Петрушенко в одиночном разряде и Амелии Бондаренко в паре с Анной Барсегян в паре.

Спорт Теннис
view counter

По тематике

07.05.2018 15:29

Сумская теннисистка дошла до полуфинала кубка Украины

В Киеве 6 мая завершился розыгрыш кубка Украины по теннису....

Сумские теннисисты открыли сезон
02.05.2018 11:40

Сумские теннисисты открыли сезон

30 апреля на кортах Теннисной академии прошел любительский парный турнир «Открытие сезона ТА 2018»....

25.04.2018 11:39

Теннисная академия проводит набор детей

1-2 мая пройдет набор детей в «Теннисную академию»....

Сумская теннисистка отличилась в Харькове
30.03.2018 11:50

Сумская теннисистка отличилась в Харькове

26-31 марта в Харькове проходил теннисный турнир «Кубок ХТЗ» 1 категория ФТУ U-14....

Сумская теннисистка отличилась в столице
25.11.2017 08:41

Сумская теннисистка отличилась в столице

20.11-24 ноября в Киеве проходил турнир «МТА АРЕНА OPEN» по теннису среди взрослых (1 категория ФТУ)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.