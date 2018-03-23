На Сумщине прокуратура отсудила землю стоимостью 91 млн грн В Сумской области прокуратура добилась возвращения из противоправного пользования земельного участка стоимостью 91 млн грн.

Конотопская местная прокуратура доказала в суде нарушение закона при использовании земель государственной формы собственности на территории Бурынского района Сумской области.

Установлено, что распоряжением главы Бурынской райгосадминистрации в 2009 году Государственной уголовно-исполнительной службе Украины с целью привлечения осужденных к общественно-полезному труду в постоянное пользование предоставлены земельные участки площадью 1 тыс. 393 га. В 2012 году между указанной службой и обществом с ограниченной ответственность заключен договор о совместной деятельности, а именно выращивания сельскохозяйственной продукции на части земельных участков площадью 1 тыс. 150 га.

Однако указанный договор заключен с нарушением действующего законодательства, в частности в обход конкурсной процедуры. Кроме того, передача земли в качестве вклада в совместную деятельность невозможна, поскольку земельный участок не является собственностью Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, а используется им на основании права постоянного пользования.

Поэтому прокуратура в интересах государства обратилась в суд с исковым заявлением о признании договора недействительным и обязательства общество с ограниченной ответственностью освободить земельные участки, стоимость которых около 91 млн грн.

Решением Хозяйственного суда Сумской области 11 мая 2018 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме, заключенный между Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и обществом с ограниченной ответственность договор признан недействительным и обязал ответчика освободить земельные участки, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.