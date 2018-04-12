В Сумах снова хотят повысить тарифы на воду

26 мая в 11:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, 4-й этаж) состоится открытое обсуждение (слушание) вопросов утвержденной Инвестиционной программы на 2019 год и необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2019 год в следующих размерах:
|
Услуга
|
Тариф
|
Рост
|
Централизованное водоснабжение
|
10,44 грн/м3 с НДС
|
36,4%
|
Централизованное водоотведение
|
9,68 грн/м3 с НДС
|
52,3%
|
Услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем)
|
10,91 грн/м3 с НДС
|
38,4%
|
Услуга по водоотведению (с использованием внутридомовых систем)
|
10,03 грн/м3 с НДС
|
53,1%
Замечания и предложения по существу вопросов, предлагаемых к открытому обсуждению (открытого слушания), от заинтересованных лиц принимаются до 25 мая 2018 года по адресу: ул. Белопольское шоссе, 9, г. Сумы, 40009 или на электронный адрес: vodocanal_sumy@ukr.net.
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