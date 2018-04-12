Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06178

В Сумах снова хотят повысить тарифы на воду

КП «Горводоканал» сообщает о проведении открытого обсуждения (слушания).

26 мая в 11:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, 4-й этаж) состоится открытое обсуждение (слушание) вопросов утвержденной Инвестиционной программы на 2019 год и необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2019 год в следующих размерах:

Услуга

Тариф

Рост

Централизованное водоснабжение

10,44 грн/м3 с НДС

36,4%

Централизованное водоотведение

9,68 грн/м3 с НДС

52,3%

Услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем)

10,91 грн/м3 с НДС

38,4%

Услуга по водоотведению (с использованием внутридомовых систем)

10,03 грн/м3 с НДС

53,1%

Замечания и предложения по существу вопросов, предлагаемых к открытому обсуждению (открытого слушания), от заинтересованных лиц принимаются до 25 мая 2018 года по адресу: ул. Белопольское шоссе, 9, г. Сумы, 40009 или на электронный адрес: vodocanal_sumy@ukr.net.

Подробнее по этим ссылке.

Экономика КП «Горводоканал» Тарифы
view counter

По тематике

04.05.2018 13:21

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы

ООО «Сервисресурс» намерено повысить тарифы на вывоз мусора примерно на 80%....

25.04.2018 15:10

В Ромнах повысили тарифы на воду

Исполкомом Роменского горсовета установлено тариф на услугу по централизованному водоснабжению, предоставляемой населению, бюджетным организациям и другим категориям потребителей ДП «Аква-Сервис»...

23.04.2018 09:28

В Сумах намечаются перебои с водой

КП «Горводоканал» сообщает об аварийно-ремонтных работах по улице Семьи Линтваревых....

13.04.2018 11:27

В Сумах для ремонта коллектора на Набережной р. Стрелка демонтируют МАФы (видео)

В Сумах на улице Набережная реки Стрелка проседает земля. Произошло это из-за поломки коллектора....

12.04.2018 12:01

В Сумах могут быть перебои с водой

КП «Горводоканал» сообщает о ремонтных работах на Лепеховском водозаборе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.