В Сумах снова хотят повысить тарифы на воду КП «Горводоканал» сообщает о проведении открытого обсуждения (слушания).

26 мая в 11:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, 4-й этаж) состоится открытое обсуждение (слушание) вопросов утвержденной Инвестиционной программы на 2019 год и необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2019 год в следующих размерах:

Услуга Тариф Рост Централизованное водоснабжение 10,44 грн/м3 с НДС 36,4% Централизованное водоотведение 9,68 грн/м3 с НДС 52,3% Услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) 10,91 грн/м3 с НДС 38,4% Услуга по водоотведению (с использованием внутридомовых систем) 10,03 грн/м3 с НДС 53,1%

Замечания и предложения по существу вопросов, предлагаемых к открытому обсуждению (открытого слушания), от заинтересованных лиц принимаются до 25 мая 2018 года по адресу: ул. Белопольское шоссе, 9, г. Сумы, 40009 или на электронный адрес: vodocanal_sumy@ukr.net.

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