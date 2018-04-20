В Сумском СИЗО поймали инспектора с наркотиками Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах поставки наркотических веществ лицам, содержащимся в областном следственном изоляторе.

Правоохранители установили, что младший инспектор-кинолог одного из отделов СИЗО планировал за денежное вознаграждение передать заинтересованным лицам наркотики и другие запрещенные предметы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на территории режимного объекта при попытке передать вышеуказанным лицам каннабис, опий ацетилированный, метадон, а также мобильные телефоны и стартовые пакеты мобильных операторов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками Государственной уголовно-исполнительной службы процессуальным руководством прокуратуры.