В Сумском СИЗО поймали инспектора с наркотиками

Правоохранители установили, что младший инспектор-кинолог одного из отделов СИЗО планировал за денежное вознаграждение передать заинтересованным лицам наркотики и другие запрещенные предметы.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на территории режимного объекта при попытке передать вышеуказанным лицам каннабис, опий ацетилированный, метадон, а также мобильные телефоны и стартовые пакеты мобильных операторов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками Государственной уголовно-исполнительной службы процессуальным руководством прокуратуры.
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