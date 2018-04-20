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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24174

В Сумском СИЗО поймали инспектора с наркотиками

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах поставки наркотических веществ лицам, содержащимся в областном следственном изоляторе.

Правоохранители установили, что младший инспектор-кинолог одного из отделов СИЗО планировал за денежное вознаграждение передать заинтересованным лицам наркотики и другие запрещенные предметы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на территории режимного объекта при попытке передать вышеуказанным лицам каннабис, опий ацетилированный, метадон, а также мобильные телефоны и стартовые пакеты мобильных операторов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками Государственной уголовно-исполнительной службы процессуальным руководством прокуратуры.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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