«Сумы» минимально уступили лидеру «Сумы» в заключительном домашнем матче не сумели порадовать своих болельщиков результатом.

Победа стала для «канониров» первой выездной в этом году. Этот успех позволил киевлянам вернуть себе первую строчку в таблице, хоть и лишь по дополнительным показателям.

Кто знает, как бы сложилась игра, если бы сумчане сами себе не создали голевой момент в дебюте игры. После прессинга на голкипера хозяев мяч отскочил к Фещуку во вратарскую, перед которым была пустая рамка. Дальше "горожане" пошли спасать положение, но то мешали проблемы с реализацией, то не хватало идей, как взломать эшелонированную оборону "Арсенала", который больше думал, как защитить преимущество, чем его увеличить. В итоге, отстоять перевес гостям с трудом, но все же удалось.

"Арсенал" с разницей мячей "+34" делит с "Полтавой" первое место, у которой разница "+31". "Канонирам" в заключительном туре дома принимать "Кремень", и главная задача - не позволить полтавчанам эту разницу отыграть. Что касается "Сум", то команда закроет сезон выездом к "Черкасскому Днепру".