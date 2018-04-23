Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:46109

«Сумы» минимально уступили лидеру

«Сумы» в заключительном домашнем матче не сумели порадовать своих болельщиков результатом.

Победа стала для «канониров» первой выездной в этом году. Этот успех позволил киевлянам вернуть себе первую строчку в таблице, хоть и лишь по дополнительным показателям.

Кто знает, как бы сложилась игра, если бы сумчане сами себе не создали голевой момент в дебюте игры. После прессинга на голкипера хозяев мяч отскочил к Фещуку во вратарскую, перед которым была пустая рамка. Дальше "горожане" пошли спасать положение, но то мешали проблемы с реализацией, то не хватало идей, как взломать эшелонированную оборону "Арсенала", который больше думал, как защитить преимущество, чем его увеличить. В итоге, отстоять перевес гостям с трудом, но все же удалось.

"Арсенал" с разницей мячей "+34" делит с "Полтавой" первое место, у которой разница "+31". "Канонирам" в заключительном туре дома принимать "Кремень", и главная задача - не позволить полтавчанам эту разницу отыграть. Что касается "Сум", то команда закроет сезон выездом к "Черкасскому Днепру".

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

«Сумы» проведут последний домашний матч в сезоне
Вчера 08:08

«Сумы» проведут последний домашний матч в сезоне

Поединок 33-го тура первенства Украины по футболу в Первой лиге пройдет в субботу, 12 мая....

10.05.2018 08:29

«Виктория» вышла в финал

«Виктория» из Николаевки вышла в финал кубка Украины по футболу среди любителей....

«Нефтяник» проиграл претенденту на УПЛ
08.05.2018 11:44

«Нефтяник» проиграл претенденту на УПЛ

7 мая ахытрчане играли в гостях против «Арсенала-Киев»....

Сумской «Ураган» продолжает футбольные баталии
07.05.2018 16:16

Сумской «Ураган» продолжает футбольные баталии

Футбольная сборная сумских АТОшников продолжает участие в открытом чемпионате по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО....

04.05.2018 16:52

«Сумы» получат три очка без выхода на поле

Матч ФК «Жемчужина» - ПФК «Сумы» не состоится....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.