«Нефтяник» одной ногой уже во Второй лиге Несмотря на победу в матче 33-го тура «Нефтяник» имеет только формальные шансы на спасение.

В первом тайме очной встречи забивали хозяева, во втором - гости. Сперва у "нефтяников" отличился Логинов, воспользовавшись тем, что защитники "днепрян" зазевались в начале игры. Не исключено, что зазевался и лайнсмен, не заметив офсайд у забивавшего. Удвоил преимущество Суханов, замкнув фланговый навес. Сократить отставание в счете гостям помог Тарасенко, который традиционно пришел на стандарт и из центра штрафной протолкнул мяч в рамку.

Черкащане будут прощаться с дивизионом (а, возможно, и с клубом как таковым) домашним поединком против "Сум". "Нефтяников" ожидает битва за жизнь с "Колосом".