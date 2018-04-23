«Нефтяник» одной ногой уже во Второй лиге

В первом тайме очной встречи забивали хозяева, во втором - гости. Сперва у "нефтяников" отличился Логинов, воспользовавшись тем, что защитники "днепрян" зазевались в начале игры. Не исключено, что зазевался и лайнсмен, не заметив офсайд у забивавшего. Удвоил преимущество Суханов, замкнув фланговый навес. Сократить отставание в счете гостям помог Тарасенко, который традиционно пришел на стандарт и из центра штрафной протолкнул мяч в рамку.
Черкащане будут прощаться с дивизионом (а, возможно, и с клубом как таковым) домашним поединком против "Сум". "Нефтяников" ожидает битва за жизнь с "Колосом".
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