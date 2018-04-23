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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:48120

«Нефтяник» одной ногой уже во Второй лиге

Несмотря на победу в матче 33-го тура «Нефтяник» имеет только формальные шансы на спасение.

В первом тайме очной встречи забивали хозяева, во втором - гости. Сперва у "нефтяников" отличился Логинов, воспользовавшись тем, что защитники "днепрян" зазевались в начале игры. Не исключено, что зазевался и лайнсмен, не заметив офсайд у забивавшего. Удвоил преимущество Суханов, замкнув фланговый навес. Сократить отставание в счете гостям помог Тарасенко, который традиционно пришел на стандарт и из центра штрафной протолкнул мяч в рамку.

Черкащане будут прощаться с дивизионом (а, возможно, и с клубом как таковым) домашним поединком против "Сум". "Нефтяников" ожидает битва за жизнь с "Колосом".

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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