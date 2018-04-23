Ночью под Глуховом произошло смертельное ДТП

Сообщение о ДТП на трассе «Кипти – Глухов - Бачевск» поступило в Глуховский отдел полиции в субботу, около пяти утра, от случайного свидетеля происшествия.
На месте правоохранители выяснили, что водитель автомобиля «Нива», 31-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте. Его 36-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в местную больницу, где медики уточняют характер полученных травм.
Транспортное средство доставлен на штрафплощадку. По факту ДТП начато уголовное производство в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертных исследований и выясняются причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
38-летний водитель легковушки отправил знакомого на больничную койку....
4 года за решеткой проведет глуховчанин, под колесами грузовика которого погиб 12-летний мальчик....
В результате ДТП на улице Героев Крут травмированы два человека....
Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 мая в одном из сел района, где 22-летний местный житель на мопеде...
До 8 лет лишения свободы грозит водителю, сбившего насмерть пешехода в Бурыни....