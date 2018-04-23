Ночью под Глуховом произошло смертельное ДТП В Глуховском районе водитель «Нивы» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Сам водитель погиб, его пассажир находится в больнице.

Сообщение о ДТП на трассе «Кипти – Глухов - Бачевск» поступило в Глуховский отдел полиции в субботу, около пяти утра, от случайного свидетеля происшествия.

На месте правоохранители выяснили, что водитель автомобиля «Нива», 31-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте. Его 36-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в местную больницу, где медики уточняют характер полученных травм.

Транспортное средство доставлен на штрафплощадку. По факту ДТП начато уголовное производство в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертных исследований и выясняются причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.