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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах во время пожара спасли трех детей (видео)

12 мая в 17:28 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Петропавловская в Сумах.

На тушение было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей. По прибытии на место вызова пожарные установили, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Образовалось сильное задымление, которое распространилось на соседские квартиры и верхние этажи.

Работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Во время проведения разведки на третьем этаже из соседней квартиры с местом пожара, где также образовалось задымление, пожарные эвакуировали трех детей (2010, 2013, 2016 г.р.). В дымовой ловушке оказались две жительницы пятого этажа. Спасатели одели женщинам (1959, 1960 г.р.) маски от защитных аппаратов и вывели из опасной зоны. Медицинская помощь людям не понадобилась.

В 17:54 очаг возгорания в квартире удалось локализовать. В 18:39 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар
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