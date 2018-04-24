В трагической ДТП в Беларуси погиб юный футболист из Сум (обновляется) В результате дорожно-транспортного происшествия, в которое в Беларуси попал автобус с украинской детской футбольной командой, погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы.

В Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», вблизи с. Мартынюки. По предварительной информации, водитель (1976 г. р., гражданин Украины), управляя автомобилем Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор» под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 г.р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет УНИАН.

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что двое пострадавших в результате ДТП в Беларуси украинских детей находятся в тяжелом состоянии. Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь юным украинским футболистам, которые пострадали в результате ДТП в Беларуси, а также выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

Как выяснилось, в результате дорожно-транспортного происшествия, в которое в Беларуси попал автобус с украинской детской футбольной командой, погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы.

Об этом сообщил начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко.

«К сожалению, в этом ДТП погиб мальчик из Сум. Маме уже сообщили. Она выезжает в Беларусь», - сказал чиновник. По его словам, областные власти пока устанавливает, что это была за поездка, ведь официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.

«Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одной сумской команды официально на соревнования за границу не отправляли. Всего было два или три автобуса с детьми. По поручению президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, в Беларусь также выезжает глава Федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович, чтобы на месте разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь», - отметил Лантушенко.

Он также добавил, что в понедельник, 14 мая, вопрос поездки детей из Сумщины за границу и ДТП с их участием в Беларуси будет рассматриваться на аппаратном совещании при главе Сумской ОГА Николаю Клочко.

В свою очередь директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова сообщила, что за пределы Украины детей отправила одна из общественных организаций.

«Есть какая-то украинско-польско-белорусский совет. По его программе одна из общественных организаций и отправила наших детей за границу. Они, оказывается, уже пять лет так ездят. Сейчас разбираемся, ведь официально разрешения на такую поездку никто не давал», - подчеркнула Гробова.

Она также уточнила, что футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном - якобы из Великописаревского района.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии заммэра Сум Максим Галицкий, погибшим оказался сын заведующей лор-отделения детской городской больницы Святой Зинаиды. Чтобы доставить тело самолетом из Беларуси нужно порядка 40 тыс. грн. Он попросил город принять участие в финансировании.

По словам начальника горуправления образования и науки Антонины Данильченко, погибший ребенок учился в гимназии № 1, еще один сумчанин, ученик школы № 7 находится в больнице. Его состояние удовлетворительное.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос с финансами, а также обратить внимание на будущие каникулы, когда дети будут массово ездить на экскурсии.

Стало известно о состоянии футболистов, пострадавших в смертельной аварии в Белоруссии

Состояние одного из пострадавших в ДТП в Беларуси футболистов остается крайне тяжелое.

Белорусские медики прооперировали в Каменецкой ЦРБ пострадавшего в ДТП ребенка с Сумщины, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В связи с тем, что мальчик получил совмещенную травму, в операционной работали несколько бригад врачей, пишет belta.by.

По информации белорусского Минздрава, помощь была оказана в полном объеме, после стабилизации состояния мальчик был переведен в Брестскую областную больницу.

Ранее в Брест были перевезены еще пятеро детей. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

Отмечается, что члены республиканского консилиума работают с каждым ребенком и корректируют их лечение.