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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:05142

В Глухове накрыли наркопритон

Два жителя Глухова изобрели для себя дополнительный источник прибыли - продавали горожанам опий-ацетилированный.

Когда полицейские получили от местных жителей информацию, что в квартире одной из многоэтажек города действует наркопритон, решили ее проверить. Во время проверки в поле зрения правоохранителей попали два местных жителя, один из которых является собственником квартиры. По имеющейся информации мужчины употребляли и сбывали наркотические вещества.

Полицейские разоблачили их «на горячем», во время сбыта опия ацетилированного. Мужчин доставили в отделение полиции. Одному из них 31, другому 34 года. Оба ранее судимы за хранение наркотиков. Они признались, что опий приняли сами, кроме того, изготавливали и сбывали его за деньги.

«Во время санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых работники полиции нашли и изъяли опий-ацетилированный, шприцы, принадлежности для его употребления и изготовления, - рассказывает Роман Невожай, начальник Глуховского отдела полиции. - Мужчин задержали и сейчас они находятся под стражей».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого полицейские устанавливают круг лиц, которым задержаны могли сбывать наркотики, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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