На Сумщине задержали украинку, которая с детьми незаконно пересекла границу

От оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы поступила информация о том, что на направлении между российским населенным пунктом Сподарюшено и украинским Поповка на территории России наблюдается движение трех человек в сторону Украины.
Немедленно выдвинувшись на указанное направление, пограничный наряд неподалеку от госграницы на окраине населенного пункта Поповка обнаружил и задержал гражданку Украины, которая с двумя несовершеннолетними детьми в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска незаконно пересекла российско-украинскую границу с территории России в Украину. При себе женщина имела копию паспорта и свидетельства о рождении детей.
В ходе проведения фильтрационных мероприятий пограничники также установили, что правонарушительница находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 26-летнюю украинку составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП, после чего вместе с детьми передано работникам Национальной полиции.
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