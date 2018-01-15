Сумчане стали больше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 605 человек.

Это больше на 11,1%, чем на предыдущей неделе – 538. В том числе количество травмированных детей - 236 (за предыдущую неделю - 184).

Из 605 травм: бытовых - 284, уличных - 233, дорожно-транспортных - 4, спортивных - 15, другие - 69 (на прошлой неделе - 538).