Сумчане стали больше травмироваться

Это больше на 11,1%, чем на предыдущей неделе – 538. В том числе количество травмированных детей - 236 (за предыдущую неделю - 184).
Из 605 травм: бытовых - 284, уличных - 233, дорожно-транспортных - 4, спортивных - 15, другие - 69 (на прошлой неделе - 538).
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города – 795 (в том числе травмированных детей – 376)....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города составила 421 человек....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 576 человек....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 533 человека....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 361 человек....