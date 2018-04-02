Сумской каратист выиграл бронзу на чемпионате Европы В сербском Нови-Саде проходил 53-й чемпионат Европы по каратэ.

В составе сборной Украины выступал сумчанин Игорь Угнич, который завоевал бронзовую медаль в командном кумитэ.

Всего наша команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Это седьмое место в Европе. Лидеры – Испания (3-2-1), Турция (3-1-6) и Италия (2-3-5)…