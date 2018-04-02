Сумской каратист выиграл бронзу на чемпионате Европы

В составе сборной Украины выступал сумчанин Игорь Угнич, который завоевал бронзовую медаль в командном кумитэ.
Всего наша команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Это седьмое место в Европе. Лидеры – Испания (3-2-1), Турция (3-1-6) и Италия (2-3-5)…
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