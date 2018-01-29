Общество защиты животных отказывается сотрудничать с КП «Центр ухода за животными»

По словам директора КП «Центр ухода за животными» Владимира Катышева, территория по ул. Римского-Корсакова, 1 полностью подготовлена для приюта для бездомных животных. Последний же сейчас располагается по ул. Г. Кондратьева, на самовольно занятом участке, принадлежащем областному центру занятости.
- На мои многочисленные обращения переехать на специально обустроенное место, представители общественных организаций, которые занимаются приютом, отказываются, мотивируя это тем, что город не в состоянии полноценно обеспечить животных питанием. Вместе с тем говорят, что готовы арендовать земельный участок по ул. Харьковской, где хотят осуществлять свою деятельность», - рассказал Владимир Катышев.
- Не понимаю, в чем проблема, - возмутился мэр Сум Александр Лысенко. - Когда речь шла о переезде приюта для бездомных животных на территорию по ул. Римского-Корсакова, 1, никаких проблем не было. Его руководство соглашалось туда переезжать. Соответственно мы вложили туда деньги, обустроили надлежащим образом. А теперь что? Они хотят просто арендовать территорию по ул. Харьковской, зарабатывать на этом деньги и чтобы их не контролировали. Проблем нет, пусть арендуют, создают частный приют, платят деньги в бюджет. Но если речь идет об участке по ул. Римского-Корсакова, 1, такого не будет.
Он дал поручение секретарю городского совета Андрей Баранову завтра собрать совещание по данному вопросу и пригласить на нее волонтеров, которые работают в этом приюте и упорно не желают сотрудничать с городом.
К слову, владельцы данного земельного участка, где сейчас самовольно располагается Приют для бездомных животных, уже обратились в соответствующие силовые структуры по этому вопросу.
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