Стало известно о состоянии футболистов, пострадавших в смертельной аварии в Белоруссии Состояние одного из пострадавших в ДТП в Беларуси футболистов остается крайне тяжелое.

Белорусские медики прооперировали в Каменецкой ЦРБ пострадавшего в ДТП ребенка с Сумщины, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В связи с тем, что мальчик получил совмещенную травму, в операционной работали несколько бригад врачей, пишет belta.by.

По информации белорусского Минздрава, помощь была оказана в полном объеме, после стабилизации состояния мальчик был переведен в Брестскую областную больницу.

Ранее в Брест были перевезены еще пятеро детей. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

Отмечается, что члены республиканского консилиума работают с каждым ребенком и корректируют их лечение.