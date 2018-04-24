Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1284

Стало известно о состоянии футболистов, пострадавших в смертельной аварии в Белоруссии

Состояние одного из пострадавших в ДТП в Беларуси футболистов остается крайне тяжелое.

Белорусские медики прооперировали в Каменецкой ЦРБ пострадавшего в ДТП ребенка с Сумщины, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В связи с тем, что мальчик получил совмещенную травму, в операционной работали несколько бригад врачей, пишет belta.by.

По информации белорусского Минздрава, помощь была оказана в полном объеме, после стабилизации состояния мальчик был переведен в Брестскую областную больницу.

Ранее в Брест были перевезены еще пятеро детей. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

Отмечается, что члены республиканского консилиума работают с каждым ребенком и корректируют их лечение.

Право ДТП в Беларуси
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.