Сумские копы издеваются над пьяным (видео) На Ютубе появилось видео, как сумские патрульные издеваются над мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.

На видео видно, как патрульная (девушка) бьет сидящего на лавочке мужчину ногами, а также становится берцами на его босые (только вносках) ноги. «13 мая новая полиция города Сумы показывает принципы своей работы на беззащитном человеке», - прокомментировал автор видео Андрей Васильевич.