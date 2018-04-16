Сумские копы издеваются над пьяным (видео)

На видео видно, как патрульная (девушка) бьет сидящего на лавочке мужчину ногами, а также становится берцами на его босые (только вносках) ноги.
«13 мая новая полиция города Сумы показывает принципы своей работы на беззащитном человеке», - прокомментировал автор видео Андрей Васильевич.
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