Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23140

Сумские копы издеваются над пьяным (видео)

На Ютубе появилось видео, как сумские патрульные издеваются над мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.

На видео видно, как патрульная (девушка) бьет сидящего на лавочке мужчину ногами, а также становится берцами на его босые (только  вносках) ноги.

«13 мая новая полиция города Сумы показывает принципы своей работы на беззащитном человеке», - прокомментировал автор видео Андрей Васильевич.

Право Патрульная полиция
view counter

По тематике

Сумским копам вручили мэрские грамоты
11.05.2018 13:34

Сумским копам вручили мэрские грамоты

Сегодня, 11 мая, накануне второй годовщины создания в Сумах подразделения патрульной полиции мэр Сум Александр Лысенко....

24.04.2018 16:30

На Сумщине проверяют перевозчиков

На Сумщине продолжается комплекс профилактических мероприятий на пассажирском транспорте....

Патрульные обнаружили автомобиль, который находится в розыске
24.04.2018 12:30

Патрульные обнаружили автомобиль, который находится в розыске

Во время несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово, патрульные зафиксировали...

20.04.2018 17:23

Сумские патрульные будут проверять перевозчиков

С 20 апреля на территории Украины начинается проведение комплексной проверки под условным названием «Перевозчик»....

16.04.2018 14:56

Сумские копы задержали киевлянку, которая находится в розыске

За нарушение ПДД на улице Ивана Сирко, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль BMW столичной регистрации....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.