На Сумщине во время ликвидации пожара спасли 4 человек 11 мая в 12:25 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Привокзальная в пгт Свеса Ямпольского района.

На тушение направили очередное отделение 32-го государственного пожарно-спасательного поста и дополнительно привлекли отделения дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Уже через 2 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Образовалось сильное задымление, поэтому работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания.

При проведении разведки было установлено, что в опасной зоне оказались четверо жителей двух квартир, расположенных рядом с местом пожара. Двум женщинам спасатели надели маски от защитных аппаратов и их вместе с мужчинами вывели на свежий воздух на улицу. Медицинская помощь людям не понадобилась.

В 12:55 очаг возгорания на кухне удалось локализовать и предотвратить перекидывание огня на жилую комнату. В 13:25 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания выясняется, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.