На Сумщине во время ликвидации пожара спасли 4 человек

На тушение направили очередное отделение 32-го государственного пожарно-спасательного поста и дополнительно привлекли отделения дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
Уже через 2 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Образовалось сильное задымление, поэтому работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания.
При проведении разведки было установлено, что в опасной зоне оказались четверо жителей двух квартир, расположенных рядом с местом пожара. Двум женщинам спасатели надели маски от защитных аппаратов и их вместе с мужчинами вывели на свежий воздух на улицу. Медицинская помощь людям не понадобилась.
В 12:55 очаг возгорания на кухне удалось локализовать и предотвратить перекидывание огня на жилую комнату. В 13:25 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причина возгорания выясняется, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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