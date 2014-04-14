Басовской парк облюбовали квадроциклисты

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил управделами исполкома Степан Пак.
- Басовской парк практически весь изъезжен квадрациклами, - обратился он к представителю патрульной полиции. – Там гонки устраивают каждый день, особенно на выходных. Я думаю, вам туда нужно почаще заглядывать. Он уже изъезжен так, что там уже не заповедная зона, не парк, а какой-то автодром. И люди на это жалуются, те, кто там проживает рядом. Имейте в виду, что это там постоянно происходит.
Напомним: на въезде в парк висит табличка, что въезд на авто запрещен, однако никакого контроля нет.
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