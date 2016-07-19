В Сумах начался второй этап гидравлических испытаний

С 14 по 27 мая пройдут испытания повышенным давлением тепловых сетей северной части города, которая обеспечивается тепловой энергией от котельной Северного промузла.
В связи с этим будет прекращено горячее водоснабжение по магистрали № 6 и № 3 в районе ул. Труда, ул. Ремесленной, ул. Металлургов, ул. Юнаковская, ул. Л. Украинки, пр-ту Курский.
С понедельника, 16 апреля, начнутся испытания тепловых сетей города повышенным давлением....
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