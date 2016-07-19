В Сумах начался второй этап гидравлических испытаний Отдел «Служба 15-80» информирует жителей города о втором этапе гидравлических испытаний теплосетей и отсутствии горячей воды.

С 14 по 27 мая пройдут испытания повышенным давлением тепловых сетей северной части города, которая обеспечивается тепловой энергией от котельной Северного промузла.

В связи с этим будет прекращено горячее водоснабжение по магистрали № 6 и № 3 в районе ул. Труда, ул. Ремесленной, ул. Металлургов, ул. Юнаковская, ул. Л. Украинки, пр-ту Курский.