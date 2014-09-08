Мост на Горького начнут ремонтировать не раньше 1 июля Капитальный ремонт моста через Сумку на ул. Горького начнут сразу после проведения троллеи по ул. Набережная р. Сумка.

Вопрос подняли сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- По ремонту моста по ул. Горького тендер проведен, - сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. – Победитель определен. Как только будет проведена троллея, чтобы транспорт пустить через пр. Шевченко, мы готовы к началу работ.

- А когда будет проведена троллея? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Работы идут, - ответил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов. – По плану мы должны закончить работы 1 июля. За месяц мы управимся. Мы же устанавливаем троллею не только между двумя мостами, по проекту доходим до «Евробазара».