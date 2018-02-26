В Сумах прошел шахматный турнир ко Дню Победы

В соревнованиях приняли участие 33 человека, от 10 до 77 лет, которые играли по швейцарской системе.
В итоге победу одержал Владимир Федченко – 6очков, второе место у Артема Харищука, тертье – у Сергея Буцика – по 5,5 очков...
В Глухове состоялся шахматный турнир «Гетманская столица», который уже стал традиционным....
Финальные соревнования Гимназиады Украины 2018 года по шахматам принимал Краматорск....
23-24 марта в клубе «Интеллект» СумГУ прошел областной командный турнир по шахматам среди учащихся ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСК....
В Николаеве завершились чемпионаты Украины по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет....
19-25 февраля в Сумах проходил открытый турнир по шахматам «Кубок мэра»....