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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27150

В Сумах прошел шахматный турнир ко Дню Победы

13 мая в Сумах завершился шахматный турнир, посвященный Дню Победы.

В соревнованиях приняли участие 33 человека, от 10 до 77 лет, которые играли по швейцарской системе.

В итоге победу одержал Владимир Федченко – 6очков, второе место у Артема Харищука, тертье – у Сергея Буцика – по 5,5 очков...

Спорт Шахматы
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По тематике

03.05.2018 16:17

В «Гетьманской столице» сражались шахматисты

В Глухове состоялся шахматный турнир «Гетманская столица», который уже стал традиционным....

Шахматисты с Сумщины заняли второе место на Всеукраинской гимназиаде
06.04.2018 11:04

Шахматисты с Сумщины заняли второе место на Всеукраинской гимназиаде

Финальные соревнования Гимназиады Украины 2018 года по шахматам принимал Краматорск....

В Сумах провели областной командный турнир по шахматам
26.03.2018 10:13

В Сумах провели областной командный турнир по шахматам

23-24 марта в клубе «Интеллект» СумГУ прошел областной командный турнир по шахматам среди учащихся ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСК....

Глуховский шахматист стал бронзовым призером чемпионата Украины
03.03.2018 14:28

Глуховский шахматист стал бронзовым призером чемпионата Украины

В Николаеве завершились чемпионаты Украины по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет....

В Сумах разыграли «Кубок мэра» по шахматам без мэра
26.02.2018 17:02

В Сумах разыграли «Кубок мэра» по шахматам без мэра

19-25 февраля в Сумах проходил открытый турнир по шахматам «Кубок мэра»....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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