В Сумах прошел шахматный турнир ко Дню Победы 13 мая в Сумах завершился шахматный турнир, посвященный Дню Победы.

В соревнованиях приняли участие 33 человека, от 10 до 77 лет, которые играли по швейцарской системе.

В итоге победу одержал Владимир Федченко – 6очков, второе место у Артема Харищука, тертье – у Сергея Буцика – по 5,5 очков...