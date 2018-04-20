Копы, издевавшиеся над пьяным сумчанином, попали под уголовку (видео) По факту превышения служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство.

Сумской местной прокуратурой сегодня, 14 мая 2018 года, начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Основанием для начала следствия послужило видео, которое недавно местный житель выложил в Интернет. Речь идет о двух полицейских, которые «приводили в чувство» мужчину под хмельком.

По результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка, говорится на странице прокуратуры Сумской области в Фейсбуке.