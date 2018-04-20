Копы, издевавшиеся над пьяным сумчанином, попали под уголовку (видео)

Сумской местной прокуратурой сегодня, 14 мая 2018 года, начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 УК Украины.
Основанием для начала следствия послужило видео, которое недавно местный житель выложил в Интернет. Речь идет о двух полицейских, которые «приводили в чувство» мужчину под хмельком.
По результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка, говорится на странице прокуратуры Сумской области в Фейсбуке.
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