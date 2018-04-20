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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20412

Копы, издевавшиеся над пьяным сумчанином, попали под уголовку (видео)

По факту превышения служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство.

Сумской местной прокуратурой сегодня, 14 мая 2018 года, начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Основанием для начала следствия послужило видео, которое недавно местный житель выложил в Интернет. Речь идет о двух полицейских, которые «приводили в чувство» мужчину под хмельком.

По результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка, говорится на странице прокуратуры Сумской области в Фейсбуке.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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