Сумские бейсболисты стартовали с побед

Сумские «Вороны» в городком парке в Северо-Восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги чемпионата Украины по бейсболу встречались с командой «Poltava Wild Hogs». Обе игры завершились уверенными победами сумчан 12:6 и 14:2.
В следующем туре, 2-3 июня, сумчане встретятся в Харькове с командой «East vikings». Всего в группе играют три команды.
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