Сумские бейсболисты стартовали с побед 12-13 мая прошли матчи первого тура чемпионата Украины по бейсболу.

Сумские «Вороны» в городком парке в Северо-Восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги чемпионата Украины по бейсболу встречались с командой «Poltava Wild Hogs». Обе игры завершились уверенными победами сумчан 12:6 и 14:2.

В следующем туре, 2-3 июня, сумчане встретятся в Харькове с командой «East vikings». Всего в группе играют три команды.