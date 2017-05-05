Сумские кикбоксеры отличились на чемпионате Украины

Спортсмены Сумской областной ДЮСШ единоборств выступили очень достойно.
Тимур Москаленко (весовая категория до 84 кг) и Дмитрик Сенецкий (53 кг) завоевали по две медали.
Тимур стал чемпионом в разделе «семи-контакт», а Дмитрий в «лайт-контакт». Серебряные медали – наоборот. Кроме того, бронзовым призером стал Дмитрий Лютый (57 кг, лайт-контакт).
Подготовил спортсменов тренер Николай Кириченко.
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