23 жительницы Сумщины стали матерями-героинями Президент Украины присвоил почетное звание «Мать-героиня» 1051 украинке. Среди награжденных - 23 жительницы Сумской области.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 121 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня». Глава государства присвоил почетное звание 1051 украинке. Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.