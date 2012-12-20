23 жительницы Сумщины стали матерями-героинями

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 121 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня». Глава государства присвоил почетное звание 1051 украинке. Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
В предверии Международного дня семьи в Сумской областной филармонии состоялось торжественное награждение 13 сумчанок, которые удостоены звания “Мать-героиня»....
6 ноября заммэра Сум Степан Пак вручил шести многодетным сумчанкам нагрудные знаки и удостоверения «Мать-героиня»....
Еще шести многодетным матерям Сум присвоено почетное звание «Мать- героиня»....
Еще 21 сумчанка получила высокое звание «Мать-героиня»....
Сразу 9 сумчанок получили нагрудный знак «Мать-героиня».... 4