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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00133

23 жительницы Сумщины стали матерями-героинями

Президент Украины присвоил почетное звание «Мать-героиня» 1051 украинке. Среди награжденных - 23 жительницы Сумской области.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 121 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня». Глава государства присвоил почетное звание 1051 украинке. Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Общество Мать-героиня
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15.05.2015 17:07

13 сумчанок удостоили званием «Мать-героиня»

В предверии Международного дня семьи в Сумской областной филармонии состоялось торжественное награждение 13 сумчанок, которые удостоены звания “Мать-героиня»....

В Сумах стало больше матерей-героинь
07.11.2014 11:30

В Сумах стало больше матерей-героинь

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27.01.2014 16:56

В Сумах появились еще 6 героических мамочек

Еще шести многодетным матерям Сум присвоено почетное звание «Мать- героиня»....

29.08.2013 11:14

В Сумах пополнились ряды героических матерей

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20.12.2012 12:21

Сумчанок наградили за материнство

Сразу 9 сумчанок получили нагрудный знак «Мать-героиня».... 4

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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