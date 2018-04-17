Cумской бюджет получил аж 65 тысяч «туристических» гривен В течение четырех месяцев текущего года туристический сбор пополнил местную казну Сум 64,3 тысячами гривен.

Сумма оплаты, отмечают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, на 18,2 тыс. грн (на 40%) превысило бюджетные поступления аналогичного периода прошлого года.

В инспекции напоминают, что в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины, плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового и городского совета об установлении туристического сбора, и которые получают услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в указанный срок.

Налоговые агенты производят сбор во время предоставления услуг, связанных с временным проживанием (ночевкой). Ставка сбора составляет 1 процент стоимости проживания (за вычетом налога на добавленную стоимость) и в стоимость не включаются питания и другие услуги.