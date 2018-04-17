Cумской бюджет получил аж 65 тысяч «туристических» гривен

Сумма оплаты, отмечают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, на 18,2 тыс. грн (на 40%) превысило бюджетные поступления аналогичного периода прошлого года.
В инспекции напоминают, что в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины, плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового и городского совета об установлении туристического сбора, и которые получают услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в указанный срок.
Налоговые агенты производят сбор во время предоставления услуг, связанных с временным проживанием (ночевкой). Ставка сбора составляет 1 процент стоимости проживания (за вычетом налога на добавленную стоимость) и в стоимость не включаются питания и другие услуги.
По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за четыре месяца плательщики Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов в Сводный...
С начала года в местный бюджет поступило 4,2 миллиона гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - сообщают...
Главное управление ГФС в Сумской области доводит до сведения плательщиков, что с целью организации качественного выполнения органами ГФС возложенных задач...
Главным наполнителем бюджета является налог на доходы физических лиц....
В Государственной налоговой инспекции в Сумах сообщают, что плательщики, состоящие на учете в инспекции, с начала отчетного года уплатили 42...