Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48178

На Сумщине нашли два устаревших боеприпаса

13 мая в 13:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Чупаховка Ахтырского района.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - 76-мм. артиллерийский снаряд. На нее наткнулись местные жители во время санитарной вырубки лесополосы.

На аналогичный боеприпас в с. Бугроватое Ахтырского района наткнулись местные жители во время выпаса скота на лугу. На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

Пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса
10.05.2018 14:23

Пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса

9 мая пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожено ручную гранату Ф-1...

За неделю пиротехники обезвредили более 200 боеприпасов времен войны
07.05.2018 10:32

За неделю пиротехники обезвредили более 200 боеприпасов времен войны

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено более...

Пограничники обнаружили гранату времен Второй мировой войны
07.05.2018 08:35

Пограничники обнаружили гранату времен Второй мировой войны

В Великописаревском районе пограничники мобильного подразделения Сумского отряда обнаружили боеприпас времен Второй Мировой войны....

На Сумщине пиротехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны
30.04.2018 14:46

На Сумщине пиротехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны

28 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Краснопольском районе были проведены...

На Сумщине лесничий обнаружил склад боеприпасов времен войны
27.04.2018 11:43

На Сумщине лесничий обнаружил склад боеприпасов времен войны

В урочище Образ Краснопольского района, куда любят приезжать на прогулки и отдых жители Сумщины, был обнаружен целый склад минометных боеприпасов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.