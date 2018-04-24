На Сумщине нашли два устаревших боеприпаса 13 мая в 13:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Чупаховка Ахтырского района.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - 76-мм. артиллерийский снаряд. На нее наткнулись местные жители во время санитарной вырубки лесополосы.

На аналогичный боеприпас в с. Бугроватое Ахтырского района наткнулись местные жители во время выпаса скота на лугу. На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.