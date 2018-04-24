Ночью спасатели тушили сухостой В Ямпольском районе спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности.

13 мая в 23:35 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности в урочище Рудаково Ямпольского района. На место происшествия был направлен 32-й Государственный пожарно-спасательный пост.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит сухая трава на открытой территории. Площадь, охваченная огнем, составляла до 1 га. В 00:22 пожар был локализован, а в 1:27 ликвидирован.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели призывают жителей и гостей Сумщины соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.