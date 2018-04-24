Сумские пограничники поймали таджикского мошенника По базе данных Интерпола пограничники Сумского отряда задержали таджика.

В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда задержали таджика, которого разыскивает Интерпол.

Во время осуществления пограничного контроля пассажиров одного из вагона поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили гражданина Таджикистана, в отношении которого сработала база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 247 Уголовного кодекса Таджикистана - мошенничество.

Сейчас 63-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан работникам Национальной полиции.