Сумские пограничники поймали таджикского мошенника

В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда задержали таджика, которого разыскивает Интерпол.
Во время осуществления пограничного контроля пассажиров одного из вагона поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили гражданина Таджикистана, в отношении которого сработала база данных Интерпола.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 247 Уголовного кодекса Таджикистана - мошенничество.
Сейчас 63-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан работникам Национальной полиции.
В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
В Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы Украины задержали нарушителей государственной границы Украины....
В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого с марта 2016 года разыскивала...
В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина обнаружили старинную икону....
Сегодня в пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили вещество растительного происхождения....