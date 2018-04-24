Пограничники задержали молдаванина-нелегала В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

От участкового инспектора пограничной службы поступила информация о том, что в районе населенного пункта Толстодубово наблюдается движение неизвестного лица от границы внутрь Украины.

Немедленно выдвинувшись на указанное направление, пограничный патруль неподалеку от госграницы задержал гражданина Молдовы. Иностранец, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас 54-летний мужчина задержан до 3-х суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение государственной границы Украины будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.