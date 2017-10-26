Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике На выходных в Житомире проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди молодежи и юношей.

Сумские спортсмены выступили на соревнованиях просто отлично, завоевав 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. Чемпионами стали: София Сергиенко, Алена Скиба и Анастасия Касьяненко в категории «трио» (юноши младшего возраста); Анастасия Литвин и Владислав Великодный – «смешанные пары» (молодежь); Ольга и Ярослав Серики – «смешанные пары» (юноши старшего возраста). Се ребро взяли: София Сергиенко, Алена Скиба, Карина Фоменко, Анастасия Касьяннко, Дарья Бабак – «группы» (юноши младшего возраста); Ксения Литовченко, Анастасия Литвин, Владислав Великодный, Алина Сиробаба, Ольга Мариченко – «группы» (молодежь); Ксения Литовченко, Алина Сиробаба и Дарья Лисогуб – «трио» (молодежь); Матвей Ломонос – «индивидуальные выступления» (юноши младшего возраста); Матвей Ломонос и Екатерина Майборода – «смешанные пары» (юноши младшего возраста). Третье место заняли: София Сергиенко – «индивидуальные выступления» (юноши младшего возраста); София Бут, Алина Кныш, Анна Зимогляд – «трио» (юноши старшего возраста); Анна Зимогляд – «индивидуальные выступления» (юноши старшего возраста). Принимали участие спортсмены из ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Сумы», КДЮСШ № 1. Подготовили спортсменов тренеры Оксана Дубинская, Наталья Фастова, Анна Корниенко и Екатерина Великодная.