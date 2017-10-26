Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

Сумские спортсмены выступили на соревнованиях просто отлично, завоевав 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.
Чемпионами стали:
София Сергиенко, Алена Скиба и Анастасия Касьяненко в категории «трио» (юноши младшего возраста);
Анастасия Литвин и Владислав Великодный – «смешанные пары» (молодежь);
Ольга и Ярослав Серики – «смешанные пары» (юноши старшего возраста).
Се ребро взяли:
София Сергиенко, Алена Скиба, Карина Фоменко, Анастасия Касьяннко, Дарья Бабак – «группы» (юноши младшего возраста);
Ксения Литовченко, Анастасия Литвин, Владислав Великодный, Алина Сиробаба, Ольга Мариченко – «группы» (молодежь);
Ксения Литовченко, Алина Сиробаба и Дарья Лисогуб – «трио» (молодежь);
Матвей Ломонос – «индивидуальные выступления» (юноши младшего возраста);
Матвей Ломонос и Екатерина Майборода – «смешанные пары» (юноши младшего возраста).
Третье место заняли:
София Сергиенко – «индивидуальные выступления» (юноши младшего возраста);
София Бут, Алина Кныш, Анна Зимогляд – «трио» (юноши старшего возраста);
Анна Зимогляд – «индивидуальные выступления» (юноши старшего возраста).
Принимали участие спортсмены из ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Сумы», КДЮСШ № 1. Подготовили спортсменов тренеры Оксана Дубинская, Наталья Фастова, Анна Корниенко и Екатерина Великодная.
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