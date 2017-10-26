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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50142

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

На выходных в Житомире проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди молодежи и юношей.

Сумские спортсмены выступили на соревнованиях просто отлично, завоевав 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.

Чемпионами стали:

София Сергиенко, Алена Скиба и Анастасия Касьяненко в категории «трио» (юноши младшего возраста);

Анастасия Литвин и Владислав Великодный – «смешанные пары» (молодежь);

Ольга и Ярослав Серики – «смешанные пары» (юноши старшего возраста).

Се ребро взяли:

София Сергиенко, Алена Скиба, Карина Фоменко, Анастасия Касьяннко, Дарья Бабак – «группы» (юноши младшего возраста);

Ксения Литовченко, Анастасия Литвин, Владислав Великодный, Алина Сиробаба, Ольга Мариченко – «группы» (молодежь);

Ксения Литовченко, Алина Сиробаба и Дарья Лисогуб – «трио» (молодежь);

Матвей Ломонос – «индивидуальные выступления» (юноши младшего возраста);

Матвей Ломонос и Екатерина Майборода – «смешанные пары» (юноши младшего возраста).

Третье место заняли:

София Сергиенко – «индивидуальные выступления» (юноши младшего возраста);

София Бут, Алина Кныш, Анна Зимогляд – «трио» (юноши старшего возраста);

Анна Зимогляд – «индивидуальные выступления» (юноши старшего возраста).

Принимали участие спортсмены из ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Сумы», КДЮСШ № 1. Подготовили спортсменов тренеры Оксана Дубинская, Наталья Фастова, Анна Корниенко и Екатерина Великодная.

Спорт Спортивная аэробика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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