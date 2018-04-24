Копов, которые издевались над пьяным сумчанином, отстранили Официальная позиция Управления патрульной полиции в Сумской области по событию, которое имело место 13 мая 2018 года, появилось на странице ведомства в Фейсбуке.

Управлением патрульной полиции в Сумской области во время мониторинга социальной сети «YouTube» было выявлено видеоматериал, на котором инспекторы патрульной полиции в Сумской области применяют к гражданину физическую силу и наносят ему телесные повреждения.

О данном происшествии сразу было сообщено Департамент патрульной полиции. Патрульные, которых зафиксировали на видео, отстранены от несения службы. По данному факту назначено служебное расследование.

Сумской местной прокуратурой сегодня, 14 мая 2018 года, начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, сопровождалось насилием. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 УК Украины. По результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка, говорится в сообщении.